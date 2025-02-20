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كثافات مرورية على محاور القاهرة والجيزة وانتشار خدمات أمنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كثافات مرورية على محاور القاهرة والجيزة وانتشار خدمات أمنية

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

شرح اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل الحالة المرورية على مختلف المحاور والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس. 

وأشار هشام إلى أن الأحوال الجوية منذ ساعات الصباح الأولى تأثرت بظهور شبورة مائية على المسطحات المائية، مع سرعة رياح خفيفة، وتساقط أمطار خفيفة على الطرق الدولية والساحلية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات مرورية مشددة لتأمين حركة السير.

شهدت معظم المحاور الرئيسية كثافات مرورية مرتفعة منذ الصباح، خاصة في: صلاح سالم في الاتجاهين شارع الخليفة المأمون شارع مصر والسودان شارع لطفي السيد باتجاه ميدان رمسيس كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو كوبري الأميرية وكوبري السواح.

كما سجلت محافظة الجيزة ارتفاعًا في الكثافات على الطرق الرئيسية، خاصة في: شارع الهرم، المتأثر بالإصلاحات الجزئية والكُلية شارع الملك فيصل، البديل لحركة المرور عن شارع الهرم شارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان شارع التحرير باتجاه كوبري الجلاء.

و أكد اللواء هشام أن الأجهزة الأمنية قامت بتعزيز الخدمات المرورية في المناطق الحيوية، عبر نشر كاميرات المراقبة لمتابعة الحركة المرورية وضع علامات إرشادية وتنظيمية لتوجيه السائقين استخدام الأوناش لإزالة السيارات المتعطلة بسرعة مكافحة الانتظار العشوائي الذي يؤثر سلبًا على انسيابية المرور متابعة لحركة التنقل بين المحافظات مع نهاية اليوم الدراسي والدوام الرسمي، تتابع الجهات المعنية حركة خروج الموظفين والطلاب من القاهرة الكبرى إلى المحافظات الأخرى لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

 وتم نشر تعزيزات أمنية على الطرق السريعة لمنع أي تكدسات مرورية، مع تخصيص سيارات دفع رباعي لمواجهة الأعطال والحوادث الطارئة.

وأكد الخبير المروري أن هناك متابعة ميدانية مستمرة لضمان سيولة الحركة، مشيرًا إلى أن رجال المرور يعملون على سرعة التعامل مع أي طوارئ لمنع التأثير السلبي على الطرق، سواء داخل القاهرة الكبرى أو على الطرق السريعة المؤدية للمحافظات.

كثافات مرورية الحالة المرورية الطرق الدولية كوبري أكتوبر المحاور والميادين

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