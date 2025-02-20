لتوفير مصدر للحبوب والأعلاف.. توصيات لمزارعي الشعير بمطروح

أعلنت مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، والدكتورة هبة جمعة علي، رئيس قسم بحوث الشعير، استمرار جهود قسم بحوث الشعير دعم المزارعين في المناطق الحدودية بمحافظة مطروح للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، تم تزويد المزارعين بتقاوي الأصناف المعتمدة، وهي جيزة 138، جيزة 134، جيزة 123، وجيزة 126، إلى جانب زراعة التجارب التأكيدية. كما تضمنت الزراعات المطرية تجربة الكفاءة العربية (أكساد).

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبرعاية الدكتور علاء الدين خليل بمركز البحوث الزراعية

وفي إطار المتابعة الميدانية، قام الفريق البحثي بقسم بحوث الشعير، ، بالمرور على الحقول الإرشادية والتجارب البحثية، تحت إشراف الدكتور شريف إسماعيل، المسؤول العلمي للحملة القومية بمحافظة مطروح. وتم خلال الزيارة تنفيذ أربع مدارس حقلية في منطقتي شرق ووسط مطروح، حيث أشاد المزارعون بالأصناف المعتمدة نظرًا لنسبة إنباتها الجيدة ومعدل تفريعها العالي مقارنة بالأصناف البلدية.

كما شملت الجولة المرور على الحقول الإرشادية في مدينة الحمام، حيث تتم زراعة الشعير تحت ظروف الرى التكميلى حيث تم ريّها مرة واحدة فقط عند الزراعة.

واشارت الدكتورة هبة جمعة أنه بدعم من الحملة القومية للنهوض بمحصول الشعير الممولة من ADP تم تعريف المزارعين بالأصناف عالية الإنتاجية المقاومة للأمراض و إمداد تلك المناطق بالتقاوى المحسنة لإحلالها محل الأصناف المحلية منخفضة الإنتاجية حيث إن تنمية المحافظات الحدودية خاصة المناطق المطرية فى محافظتى مرسى مطروح و سيناء و الأراضى الجديدة حديثة الإستصلاح الصحراوية تحظى بإهتمام الدولة ، واضافت أن محصول الشعير يلعب دورا أساسيا كونه ملائم لظروف تلك المناطق الهامشية لتوفير مصدر للحبوب و علف للأغنام و الماعز و كذلك الحفاظ على البيئة الصحراوية من حيث حماية الحشائش الطبيعية الرعوية ،و التى تنمو طبيعيا مع محصول الشعير، من الرعى الجائر و التى تعتبر مصدر رعوى مهم كما تسهم فى الحفاظ على التربة من التدهور.