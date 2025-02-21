بالهدايا التذكارية والفرعونية..محافظ أسوان يستقبل ضيوف مهرجان تعامد الشمس بمطار أبوسمبل الدولى.. شاهد

ستقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان ضيوف المدينة وزائريها المشاركين فى فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بالهدايا التذكارية والفرعونية ، في مطار أبو سمبل الدولى .

وقام محافظ أسوان ونائبه المهندس عمرو لاشين بمرافقة اللواء طيار محمد سعد مدير عام المطار بتوزيع الهدايا التذكارية والفرعونية على الزائرين الذين حرصوا على مشاهدة هذه المعجزة الفلكية الفريدة .

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على أن مدينة أبو سمبل السياحية تزينت قبل إنطلاق فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى ، وتم الإطمئنان الكامل على تأمين الأفواج السياحية والزائرين ، مع رفع مستوى النظافة العامة ، وتهذيب الأشجار بلمسات جمالية راقية تبهر الزائرين ، فضلاً عن تجهيز عربات الجولف لنقل كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة من بوابة المعبد الرئيسية إلى صحن قدس الأقداس.

وأوضح المحافظ أنه تم التأكيد على إحكام السيطرة فى مدخل بهو المعبد لتسهيل حركة دخول وخروج الأفواج السياحية أثناء مشاهدتهم لظاهرة تعامد الشمس ، كما تم رفع درجة الإستعداد القصوى داخل كافة المواقع الخدمية بالمدينة السياحية

وحرص محافظ أسوان على الإستماع للمطالب والمشاكل العامة من أهالى المدينة ، مؤكداً على أنه سيتم تلبية هذه المطالب وفقاً للإمكانيات المتاحة .

وواصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سلسلة إفتتاح معارض " أهلاً رمضان " بمختلف المدن والمراكز حيث قام المحافظ بإفتتاح معرض مدينة أبو سمبل السياحية بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة ، والذى يضم كافة السلع الغذائية والإستهلاكية من اللحوم والدواجن والبقوليات والبقالة والخضروات والفاكهة ، وياميش رمضان بتخفيضات تصل لأكثر من 30 % .