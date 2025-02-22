لقطات حماسية من جماهير الأهلي في طريقها لاستاد القاهرة

قام الإعلامي أمير هشام بنشر صور حماسية لجماهير الأهلي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وعلق عليها: “جماهير الأهلي في طريقها لاستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر في القمة”.

موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة، فى الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلى في الدوري

تنقل قناة “أون تايم سبورتس” مباراة الزمالك والأهلى فى الدوري المصري.



ترتيب الأهلي والزمالك في جدول الدوري

يدخل الأهلى المباراة في وصافة جدول ترتيب الدورى، برصيد 32 نقطة، بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات، والتعادل في 5 مباريات، وفي المقابل يخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعدما حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مثلها.