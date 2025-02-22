يقلل أثار العلاج الكيمياوي ويمنع الانتفاخات.. اكتشف نوع توابل مذهل

يعد الزنجبيل من أهم المواد الطبيعية التى يجب إضافتها للطعام والشراب بانتظام لأنها تحمى الجسم من مخاطر عديدة.

ووفقا لما جاء في موقع hopkinsmedicine نكشف لكم أهم فوائد تناول الزنجبيل باستمرار.

يحسن الهضم: الزنجبيل ليس لذيذًا فحسب، بل إن مركب الجينجيرول ، وهو أحد المكونات الطبيعية لجذر الزنجبيل، يفيد في تحسين حركة الجهاز الهضمي ـ معدل خروج الطعام من المعدة واستمراره خلال عملية الهضم كما أن تناول الزنجبيل يشجع على الهضم الفعّال، وبالتالي لا يبقى الطعام في الأمعاء لفترة طويلة.

التخلص من الغثيان: إن تشجيع إفراغ المعدة يمكن أن يخفف من إزعاج الغثيان الناتج عن:

العلاج الكيميائي: يقول الخبراء الذين يعملون مع المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي للسرطان، إن الزنجبيل قد يخفف من حدة الغثيان بعد العلاج، ومن دون بعض الآثار الجانبية للأدوية المضادة للغثيان.

الحمل :لأجيال عديدة، أشادت النساء بقدرة الزنجبيل على تخفيف "غثيان الصباح" وغيره من الغثيان المرتبط بالحمل. حتى أن الأكاديمية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد ذكرت الزنجبيل كعلاج غير دوائي مقبول للغثيان والقيء.

الانتفاخ والغازات : تناول الزنجبيل يمكن أن يقلل من التخمر والإمساك والأسباب الأخرى للانتفاخ والغازات المعوية.

التآكل والتلف في الخلايا يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة. تساعد هذه الجزيئات في إدارة الجذور الحرة، وهي مركبات يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا عندما تنمو أعدادها بشكل كبير.

مضاد للالتهابات :يحتوي الزنجبيل على أكثر من 400 مركب طبيعي، وبعض هذه المركبات مضادة للالتهابات