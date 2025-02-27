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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عدد ساعات الصيام في رمضان .. ماهو أقصر وأطول الأيام ؟

الحسابات الفلكية تكشف عن أقصر وأطول أيام الصيام في رمضان ..وعدته 29 يوما
الحسابات الفلكية تكشف عن أقصر وأطول أيام الصيام في رمضان ..وعدته 29 يوما
أ ش أ

 كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن عدد ساعات الصيام لشهر رمضان المبارك للعام الهجري 1446، حيث تبدأ أول أيام الشهر بعد غد السبت الأول من مارس، وتبلغ مدة الصيام في هذا اليوم 13 ساعة و20 دقيقة، لتزداد تدريجيا حتى تصل إلى 14 ساعة و12 دقيقة في آخر أيامه .


وأوضحت الحسابات أن اليوم الأول من الشهر الكريم سيكون الأقصر في عدد ساعات الصيام، بينما سيكون اليوم الأخير الأطول بفارق زمني يصل إلى نحو 50 دقيقة . 


ويشهد الشهر تفاوتا في عدد ساعات الصيام بين بدايته ونهايته، وكذلك بين المحافظات المختلفة، وذلك وفقًا للموقع الجغرافي لكل محافظة، حيث يؤثر هذا العامل في طول فترة النهار والليل.


وأثبتت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أن غرة شهر رمضان لهذا العام ستوافق يوم السبت الأول من مارس، وسيكون عدد أيامه 29 يومًا. 

كما أشارت إلى أن هلال رمضان سيولد في الساعة الثانية و47 دقيقة صباحًا قبل الفجر بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم غدٍ الجمعة الموافق 28 فبراير و29 شعبان (يوم الرؤية).

المعهد القومي للبحوث الفلكية الحسابات الفلكية ساعات الصيام لشهر رمضان

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