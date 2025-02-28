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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ ورئيس لجنة الشباب بالنواب يشهدان إطلاق مبادرة شباب بورسعيد PYI

حبشي و حسين يشهدان إطلاق مبادرة شباب بورسعيد (PYI)
حبشي و حسين يشهدان إطلاق مبادرة شباب بورسعيد (PYI)
محمد الغزاوى

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إطلاق مبادرة شباب بورسعيد (PYI)، والتي تم خلالها زراعة عدد من الأشجار ، وقد شارك في زراعة الأشجار متطوعو المبادرة من الشباب الواعد، الذين يعملون  لتحقيق رؤية المبادرة في تمكين الشباب ودعم التنمية المستدامة، وذلك بحضور الأستاذة سمر الموافي رئيس حي الشرق .

وتوجه محافظ بورسعيد بالشكر لجميع المتطوعين الشباب الذين شاركوا بفاعلية في زراعة الأشجار، مؤكدا على أننا نتطلع إلى مزيد من التعاون لتحقيق رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لبورسعيد.

وتأتي هذه المبادرة تحت إشراف مؤسسيها والقائمين عليها، الطلاب حمزة حجاج و آدم حسين طلاب مدارس النيل الدوليه الدولية، واللذان يعملان على توجيه جهود المتطوعين من الشباب من طلاب مدارس بورسعيد المختلفة لتحقيق أهداف المبادرة. كما تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج "Let’s Make Portsaid Green Again"، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في محافظتنا العزيزة.

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