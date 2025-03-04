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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط تحميل التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التعليم .. متاح الآن

رابط تحميل التقييمات الاسبوعية
رابط تحميل التقييمات الاسبوعية
ياسمين بدوي

رابط تحميل التقييمات الاسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مازال بعض الطلاب وأولياء الامور يبحثون عنه على مختلف محركات البحث على الانترنت حاليا

وحسمت وزارة التربية والتعليم الجدل، وقامت بتفعيل رابط تحميل التقييمات الاسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن الآن الوصول إلى رابط تحميل التقييمات الاسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط هنا 

وعلى رابط تحميل التقييمات الأسبوعية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تتاح التقييمات الاسبوعية لجميع الصفوف الدراسية 

من جانبها ، أكدت وزارة التعليم ، استمرار تقييمات وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس بنفس نظامها خلال شهر رمضان دون أي تغيير أو إلغاء.

وأصدرت المدارس تحذيرا عاجلا للطلاب، مؤكدة أنها تلقت تعليمات رسمية عاجلة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنص على عدم إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين عن المدارس.

وقالت المدارس إن هذه التعليمات تعني أن غياب الطلاب عن التقييمات والاختبارات الشهرية في المدارس سوف يحرمهم من الحصول على درجات أعمال السنة كاملة، والتي تمثل ٧٠٪ من التقييم النهائي.

وأضافت المدارس : يرجى الالتزام بالحضور اليومي في المدرسة لحضور التقييمات حفاظا على الدرجات

وعلى جانب آخر .. أصدرت وزارة التربية والتعليم ، قرارات عاجلة بشأن تقييمات الترم الثاني 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025

وتقرر رسميا عقد تقييمات الترم الثاني 2025 “المبدئية والنهائية” لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 في المواعيد التالية :

  •  عقد التقييم المبدئي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي بدءا من الاحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025 
  •  عقد التقييم النهائي لكلا الصفين الأول والثاني الابتدائي من الاحد 18 مايو الى الخميس 22 مايو 2025
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التقييمات الاسبوعية

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