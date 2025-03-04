ولي عهد الكويت: الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب ديني وعربي وقومي

أكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، أن اجتماع القمة اليوم يأتي في ظروف استثنائية تجاه قضية العرب الأولى وهي القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال كلمته التي ألقاها بالقمة العربية من العاصمة الإدارية، أن العدوان الاسرائيلي الذي استمر أكثر من عام تسبب في مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني وإصابة الألاف وتدمير البنية التحتية لقطاع غزة.

وتابع ولي عهد الكويت، أن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة هي بمثابة تطهير عرقي للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الدفاع عن القضية الفلسطينية واجب ديني وعربي وقومي.