أول تعليق من تامر مصطفي بعد توليه تدريب الاسماعيلي

عبر تامر مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي الجديد عن بالغ سعادته بتولي تلك المهمة ، مشيرا إلى أن النادي الإسماعيلي كبير بجماهيره.

وقاد مدرب الإسماعيلي الجديد مران الفريق اليوم ضمن برنامج الاستعداد للقاء طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في بداية الدور الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي :تولي تدريب النادي الإسماعيلي شرف كبير يتمناه أي مدرب".

وأتم تصريحاته :"سنقاتل من أجل إعادة مسيرة النتائج الإيجابية ،جماهير الإسماعيلي هي الشيء الأهم سنبذل قصارى الجهد بغرض إسعادهم".

على جانب أخر .. تلقى الإسماعيلي فاكسًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن استدعاء مهاجم الفريق الأول خالد النبريصي لصفوف منتخب بلاده.

ويستعد منتخب فلسطين لخوض مواجهتين أمام الأردن والعراق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقبلة.

من جانبه، فقد عبر المهاجم الفلسطيني عن بالغ سعادته بتمثيل منتخب بلاده, مؤكدًا أن الإسماعيلي هو صاحب الفضل الأول في استعادة مستواه من أجل الانضمام لصفوف المنتخب.

وأكمل تصريحاته: "تمثيل منتخب بلادي هو شرف يتمناه اي لاعب وأنا سعيد للغاية بهذه الثقة من جانب الجهاز الفني".