أعماله تكفي.. عمرو محمود ياسين: لا جدوى من تقديم سيرة ذاتية عن والدي

أكد السيناريست عمرو محمود ياسين، رفضه فكرة تقديم سيرة والده الفنان الراحل محمود ياسين في عمل فني، موضحًا أنه لا يرى أن ذلك سيكون ناجحًا، خاصة أن تجارب السيرة الذاتية للفنانين الكبار لم تحقق النجاح المتوقع.

أغلب تجارب السيرة الذاتية لم تحقق النجاح

وأوضح "ياسين"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : أنه حتى سيرة الفنان الكبير أحمد زكي، لم تنجح بالشكل المطلوب، وأغلب تجارب السيرة الذاتية لم تحقق النجاح، وشوش الفنانين الكبار معروفة، مشيرًا إلى أن والده لم يكن يحبذ هذه الفكرة، ولم يتحدثا عنها مطلقًا في أي وقت سابق.

وتابع: "أنا شايف أن النجوم الكبار تخلّدهم أعمالهم الفنية، ولا نحتاج إلى تقديم سير ذاتية عنهم، إلا إذا كانت عن شخصيات غير معروفة للجمهور، ونجوم كبار في المجتمع ليس له ظهور على التلفزيون سيكون حينها فرص النجاح أكبر"، موضحًا أن اسم والده النجم الراحل محمود ياسين كان له تأثير على مشواره الفني، موضحًا أنه وفر عليه الكثير من الوقت ومنحه فرصًا كبيرة، لكنه في الوقت نفسه كان عائقًا في بعض المواقف.