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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بشير التابعي: عبدالله السعيد يمتلك الحلول للزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، على الأهلي يعد بطولة خاصة.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  “etc”: ”بيسيرو دخل قلوب الزملكاوية، بعد التعادل مع الأهلي في المباراة الماضية، رغم وجود العديد من الازمات في النادي من قبل مجلس الإدارة، الذي يفعل كل شئ لعدم الفريق، ورغم ذلك كان قريب من الفوز في لقاء القمة الماضي".

وواصل:" مش مرتاح بعد مباراة مودرن سبورت، بجانب خروج البعض والحديث عن مبررات وأن الفريق خاض مباراة الكأس 120 دقيقة، والأهلي مريح أكثر".

وشدد على أن:" الزمالك عندما يصدر بيانا ويعترض على شئ لا يأخذ موقف، عكس الأهلي، الذي يأخذ موقف ويتم تلبية طلباته، والأهلي بيلعبها كويس خارج الملعب، والأهلي ضاغط على اتحاد الكرة ولجنة الحكام".

وعن تشكيل الزمالك المتوقع قال:" محمد عواد، ومحمود بنتايك، وحسام عبدالمجيد، وصلاح مصدق، وعمر جابر، وأحمد فتوح، وعبدالله السعيد ودونجا وناصر ماهر، وزيزو، وسيف الجزيري".

وقال إن:" عبدالله السعيد، هو من يمتلك الحلول، وأي لاعب غدا معه الكرة سيبحث عنه".

الزمالك اتحاد الكرة عبدالله السعيد بطولة بشير التابعي مودرن سبورت الأهلي

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