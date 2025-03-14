مصطفى عنبة: بنافس نفسي.. والناس بقت فاهمة لعبة التريند

حلّ المطرب مصطفى عنبة ضيفًا في برنامج “أسرار” مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، حيث كشف عن تفاصيل جديدة حول حياته الشخصية والمهنية.



أكد عنبة أنه لا يخوض صراعات في الوسط الفني، موضحًا أنه ينافس نفسه فقط ويقدم لونًا موسيقيًا مختلفًا يُعرف بـ”التراب الشعبي”.



كما تحدث عن موقفه من حسن شاكوش، مشيرًا إلى أنه سمع كثيرًا عن انتقاده له دون سبب واضح.



وتطرق عنبة إلى ذكرياته الدراسية، حيث رفض دخول الثانوية العامة رغم تفوقه، كاشفًا عن موقف إنساني أثر في حياته كما أبدى رأيه في “خناقات المهرجانات”، معتبرًا أنها مفتعلة للتريند.



نستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: