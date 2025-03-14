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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة في قائمة إسبانيا لمواجهتي هولندا بدوري الأمم الأوروبية

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
محمد السعيد

أعلن لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا، القائمة المستدعاة لمواجهتي هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتقام مباراة الذهاب يوم الخميس 20 مارس في روتردام، بينما تلعب مباراة الإياب يوم الأحد 23 مارس في فالنسيا.

وشهدت قائمة إسبانيا استدعاء لاعب ريال مدريد راؤول أسينسيو، للمرة الأولى رغم أنه لم يلعب في فرق الشباب من قبل. 

 برشلونة الإسباني متصدر الدوري الإسباني حاليًا، هو الفريق صاحب أكبر عدد من اللاعبين في منتخب إسبانيا، بإجمالي سبعة نجوم. ومن بينهم إينيدو مارتينيز ، الذي يعود إلى الماتادور، بينما استبعد لافوينتي ثنائي البلوجرانا الثلاثي جافي وفيرمين وبالدي.

قائمة منتخب إسبانيا

حراس المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو

الدفاع: بورو، مينجويزا، لو نورماند، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أسينسيو، مارك كوكوريلا، جريمالدو.

الوسط: مارتن زوبيمندي، مارك كاسادو، فابيان رويز، ميكيل ميرينو، أليكس باينا، بيدري.

الهجوم: لامين يامال، نيكو ويليامز، فيران توريس، ييريمي، داني أولمو، أيوزي، موراتا، برايان زاراجوزا، سامو أوموروديون، ميكيل أويارزابال.

برشلونة هولندا أسينسيو دوري الأمم الأوروبية قائمة إسبانيا منتخب إسبانيا

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