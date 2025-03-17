باريس سان جيرمان يتخطي مارسيليا بثلاثية ويحسم كلاسيكو الدوري الفرنسي

حقق باريس سان جيرمان انتصارًا ثمينًا على غريمه أولمبيك مارسيليا بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب “بارك دي برانس”، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الفرنسي.

جاء اللقاء حافلًا بالإثارة، حيث تمكن الفريق الباريسي من فرض سيطرته وانتزاع 3 نقاط ثمينة عززت من موقعه في صدارة جدول الترتيب.

ورفع باريس سان جيرمان بهذا الفوز، رصيده إلى 68 نقطة، ليبتعد بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 49 نقطة في المركز الثاني، مما يعقد من حظوظه في المنافسة على اللقب.

وشهدت المباراة أداءً قويًا من جانب باريس سان جيرمان، الذي استغل عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف حسم بها المواجهة لصالحه.

وفي المقابل، حاول مارسيليا مجاراة نسق اللقاء وتقليص الفارق، لكنه لم يتمكن من تحقيق مبتغاه أمام قوة أصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، يواصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته ويقترب خطوة أخرى من حسم اللقب.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق الباريسي مواجهته المقبلة أمام سانت إتيان، حيث يسعى لمواصلة عروضه القوية، بينما يستعد مارسيليا لاختبار صعب أمام ريمس، في مباراة يأمل من خلالها تعويض خسارته أمام باريس سان جيرمان واستعادة توازنه في سباق الدوري.