فهد البطل الحلقة 17.. خطف راوية والاعتد.اء عليها واتهام كناريا

شهدت الحلقة 17من مسلسل فهد البطل، أحداث صادمة بعدما اتفق شوقي وشامل على ملعوب للانتقام من عائلة أحمد العوضي.

استدرج شوقي ابنته كناريا إلى منزله لرؤية ابنتها وأرسلت شقيقتها رسالة إلى راوية بموعد ومكان مقابلة بينهما.





وصلت راوية إلى المكان ليتم خطفها والاعتداء عليها ونقلها إلى المستشفى في حالة صعبة واتهام كناريا في القضية.





وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.













مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.









تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.