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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم نور الدين يفجر مفأجاة نارية بشأن اتحاد الكرة

ابراهيم نور الدين
ابراهيم نور الدين
ميرنا محمود

نشر الاعلامي أمير هشام تصريحات الحكم السابق إبراهيم نور الدين عبّر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال الحكم السابق إبراهيم نور الدين :شخص لا يشغل منصب حالياً في اتحاد الكرة يحارب التحكيم المصري لكي يفرض نفوذه داخل الاتحاد لعلاقته القوية بأحد المسؤولين الكبار في الكرة المصرية .

و تابع :هذا الشخص أحد أهم أسباب الأزمات الكثيرة التي تعاني منها الكرة المصرية ، ولا أعرف لماذا يتواجد في المنظومة الكروية المصرية بدون أن يكون له دور رسمي .

علي الجانب الاخر قدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب اليوم الثلاثاء خطاب رسمي  إلى المهندس ياسر إدريس  رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، يطلب خلاله التدخل في الشكوى المقدمة بشأن الإجراءات المتعلقة بمباراة القمة على ستاد القاهرة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 مارس 2025 .

وأكد نادي الزمالك أنه طرف أصيل في الشكوى وصاحب مصلحة مباشرة فيها، وأرفق النادي بطلبه مذكرة قانونية مقدمة من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي .

كما أرسل نادي الزمالك اليوم خطابين إلى كل من، الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك للاعتراض على ما تضمنته الفقرة الأخيرة من خطاب رابطة الأندية المرسل لنادي الزمالك بخصوص قراراتها حول عقوبات مباراة القمة.

ابراهيم نور الدين التحكيم المصري اتخاد الكره تصريحات أبراهيم نور الدين

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