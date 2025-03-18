أشرف صبحي: إتحاد الكرة محتاج يكون أقوى في الأزمات

نشر الاعلامي أحمد شوبير تصريحات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن إتحاد الكرة.

و قال أشرف صبحي : 'إتحاد الكرة محتاج يكون أقوى من كدا في مواجهة الأزمات''

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن كواليس أزمة مباراة القمة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والنادي الأهلي.

وقال أشرف صبحي خلال تصريحاته: النادي الأهلي هو قوة ناعمة لمصر ولا أحد في العالم لديه مثل المارد الأحمر وأي مصري يفتخر ويتباهى به.

وأوضح : المشكلة الأخيرة بين رابطة الأندية التي تعد اللوائح وتدير بطولة الدوري واتحاد الكرة لديه السلطة من الفيفا بشكل مباشر وبالتالي يمتلك ملف الحكام.



وأكمل: الزمالك رفض الموسم الماضي لعب مباراة القمة وتحكم نتيجة انسحابه وتم تطبيق اللائحة عليه.

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته: الأهلي اتخذ قرار الانسحاب وبالتالي عليه أن يتحمل نتيجة القرار الوزارة ليس لها دخل في شئون اتحاد الكرة.