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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

النتيجة من أول أسبوع.. حيل سهلة للتخلص من الكرش ودهون البطن

دهون البطن
دهون البطن
اسماء محمد

يعانى عدد كبير من الأشخاص من الكرش أو دهون البطن، خاصة أن التخلص منه صعب حتى في ظل ممارسة التمارين الرياضية.

ووفقا لما جاء في موقعtuasaude نكشف لكم نصائح غذائية فعالة للتخلص من الكرش ودهون البطن في أسبوع واحد.

الكرش

تفقد دهون البطن، من الضروري إجراء بعض التغييرات على نظامك الغذائي، والتي تشمل:

تناول 3 إلى 6 وجبات يوميًا ، مما قد يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.


زيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل الحليب خالي الدسم، والجبن الأبيض قليل الدسم، والبيض، والأسماك، والدجاج والديك الرومي منزوع الجلد.

إحترس تناول هذا الجزء فى الدجاج يعرضك لمخاطر صحية خطيرة


شرب 2 لتر من السوائل يومياً ، ويفضل الماء أو ماء الليمون أو شاي الكركديه أو الشاي الأخضر، لأن ذلك يساعد على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم عن طريق البول.


تجنب تناول الكحول، لأنه يوفر الكثير من السعرات الحرارية التي تساعد على تراكم الدهون في الجسم.


تجنب الأطعمة الغنية بالسكر، مثل المربى، والسكر الأبيض أو البني، والعسل، والبسكويت والكعك.


تجنب الأطعمة الغنية بالدهون، مثل النقانق والزبدة والسمن والصلصات والأطعمة المقلية والأطعمة المجمدة، مثل اللازانيا والبيتزا.


تناول ما بين 2 إلى 3 حصص من الخضروات يوميًا.


تناول 2 إلى 3 حصص من الفاكهة يوميًا، ويفضل تلك التي تحتوي على كمية أقل من السكر، مثل التفاح والكمثرى والأسيرولا على سبيل المثال؛
تناول 1 أو 2 من الزبادي مع البروبيوتيك يوميًا، مما يسهل العبور المعوي، ويحافظ على صحة ميكروبات الأمعاء ويمنع الإمساك، ويقلل من إنتاج الغازات المعوية.

طريقة عمل الزبادي البيتي الشيف نجلاء الشرشابي


- تقليل تناول الملح  وزيادة استخدام الأعشاب العطرية لتتبيل الطعام، للمساعدة في تقليل احتباس السوائل.


شرب كوب لمشروب عشبي لانقاص الوزن قبل الغداء والعشاء بنصف ساعة يُساعد على طرد الغازات وتخفيف انتفاخ البطن.

 ومن أنواع المشروبات الأخرى التي يُمكن تناولها: اليانسون النجمي، والنعناع، ​​والزنجبيل، والبلسم الليموني.

دهون البطن التخلص من دهون البطن التخلص من الكرش

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