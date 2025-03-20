تعرف على موعد وصول الجيش الملكي لمواجهة بيراميدز

حدد نادي الجيش الملكي المغربي يوم 30 مارس الجاري موعدا للوصول إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الكاف في وقت سابق، أن تقام مباراة بيراميدز وفريق الجيش الملكي المغربي، الذهاب بالقاهرة يوم 1 أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم 8 أبريل.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق المغربي في السابعة من مساء يوم 30 مارس إلى القاهرة، على أن يخوض تدريبه الوحيد مساء يوم 31 على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء وهو نفس توقيت اللقاء.

ويطمع نادي بيراميدز في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، لهذا الموسم في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها النادي سواء مادية أو من لاعبين متميزين في مختلف خطوط الملعب.