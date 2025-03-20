بشير التابعي: أداء الزمالك مع بيسيرو غير ثابت.. وهذا سلاح الفريق للفوز بالكونفدرالية



أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، يبدأ المباريات بشكل جيد، ولكن الأداء يتراجع.



وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" بيسيرو يبدأ المباريات بشكل جيد ولكن بعد وقت الأداء يتراجع، ومن الصعب الحكم على تجربة بيسيرو، في الفترة الحالية، والحكم عليه يكون نهاية الدوري".



وتابع:" الزمالك حاليًا منافس على الدوري وعلى الأفل يستطيع حصد المركز الثاني في الدوري، وفي حالة الفوز في الباقي 7 مباريات قد يتوج بالدوري"



وشدد:" بيسيرو، على الأقل يتوج ببطولتين مع الزمالك هذا الموسم، وفي حالة الفوز ب بطولة واحدة يجب أن يتم توجيه الشكر له".



وأضاف:" تاريخ الزمالك وجماهيره، يرجع كافته في المنافسة على لقب الكونفدرالية الإفريقية، والتتويج باللقب مع احترامي لجميع الأندية الإفريقية".