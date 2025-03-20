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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميار شريف تتأهل إلى الدور الثانى ببطولة ميامي الأمريكية المفتوحة للتنس

البطلة المصرية ميار شريف
البطلة المصرية ميار شريف
أ ش أ

تأهلت البطلة المصرية ميار شريف، المصنفة رقم 67 عالميا، إلى الدور الثانى "64” ببطولة ميامى الأمريكية المفتوحة للتنس للأساتذة، ذات 1000 نقطة،.


جاء ذلك عقب فوزها على نظيرتها النيوزيلاندية لولو صن ، المصنفة رقم 44 عالميا، اليوم الخميس بالدور الاول "128" بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 7-5 و1-6 و6-4.


وتواجه ميار شريف، فى الدور المقبل، الأمريكية أماندا أنيسيموفا ،المصنفة رقم 17 عالميا ،التى تأهلت مباشرة للدور الثانى "64" دور خوض غمار منافسات الدور الأول .


وتقام البطولة بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 18 وحتى 30 من شهر مارس الجارى.
 

البطلة المصرية ميار شريف ببطولة ميامى الأمريكية المفتوحة للتنس دور خوض غمار

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