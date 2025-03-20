وزير الشباب: الصحافة والرياضة مساران متوازيان في دعم الهوية المصرية

أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن الصحافة والرياضة مساران متوازيان في دعم الهوية المصرية، مؤكدًا أهمية التعاون الإعلامي لرسخ القيم الرياضية والثقافية، وتسليط الضوء على النماذج الإيجابية التي تحقق نجاحات مُشرفة.



وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة اليوم/الخميس/، فقد جاء هذا خلال حضور أشرف صبحي، حفل توزيع جائزة الأهرام التقديرية للثقافة الرياضية، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.



وأوضح صبحي، أن الجائزة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الوعي الثقافي في المجال الرياضي، معربا عن اعتزازه بوجود هذه الكوكبة من الرياضيين ورؤساء الاتحادات الرياضية والكوادر الإعلامية والصحفية، مؤكدًا أن الصحافة الورقية إرث عريق تتصدره مؤسسة الأهرام، وأن الصحافة المصرية، بمؤسساتها الكبرى مثل الأهرام، والأخبار، والجمهورية، تمثل أقطاب الصحافة والإعلام، تمامًا كما يشكل الأهلي والزمالك قطبي للرياضة المصرية.



وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن كل من يجتهد في تحقيق مستهدفات الدولة يستحق التقدير والتكريم، وأن التكريم اليوم يعكس تقدير الدولة للعطاء والإنجازات الرياضية، مشددًا على أن احترام مؤسسات الدولة ضرورة، وهيبتها مسؤولية الجميع"، قائلا" نتمسك بضرورة دعم الجهود الوطنية في بناء مجتمع متطور ومتحضر وواعٍ".



وأكد، أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما واضحة، وتعكس اهتمام الدولة ببناء أجيال واعية ومؤهلة للمستقبل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدعم بشكل كبير تطوير القطاعين الرياضي والثقافي لترسيخ الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، موضحًا أن الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة تضم أكثر من 15 مليون شاب على مستوى الجمهورية؛ ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل والمشاركة المجتمعية.



وشدد وزير الرياضة على أن الثقافة هي أداة التطوير الأساسية، وخاصة في ظل المنافسة الإعلامية المتسارعة، حول الفكر النقدي والوعي الثقافي لدى الشباب لمساعدتهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمغلوطة، مشيرًا إلى أن مواجهة التحديات تتطلب الحوار البناء والمنطق السليم، مع ضرورة توضيح الصورة الحقيقية للرأي العام، في ظل انتشار المعلومات المغلوطة والشائعات التي قد تؤثر على مسيرة التنمية.



وقال، إن "الوزارة تستثمر دور الكتاب والمفكرين والخبراء لرسم طريق جديد لترسيخ (فن ثقافة الاختلاف) ونشر القيم الثقافية، بما يجعل التفاهم والتعاون المجتمعي شيئا أساسيا، وأن الرياضة تحمل رسائل تربوية هامة، والثقافة الرياضية وسيلة فعالة لنشر الوعي، حيث تتجاوز الرياضة مجرد المنافسة، لتصبح أداة فعالة في غرس القيم الإيجابية وترسيخ روح الانتماء لدى النشء الشباب".



واختتم الدكتور أشرف صبحي كلمته بالتأكيد على الدور المحوري للإعلام في دعم الثقافة الرياضية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل بالتعاون مع الإعلاميين والصحفيين على تسليط الضوء على النماذج الإيجابية والمضيئة في الرياضة المصرية، بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.



ومن جانبه، أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي، عن سعادته بالتواجد في حفل جائزة الأهرام التقديرية للثقافة الرياضية، لتكريم العديد من الرموز الرياضية المصرية الذين رفعوا علم مصر في المحافل والمنافسات الدولية المختلفة.. مشيرا إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات في المبادرات الشبابية والرياضية، التي نفذتها وزارة الشباب والرياضة، وهو ما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.



وبدوره، أوضح الدكتور محمد فايز فرحات، أن جائزة الأهرام التقديرية للثقافة الرياضية تعد حدثًا هامًا، حيث تستند إلى مبدأ الانحياز للثقافة الرياضية، التي أصبحت ضرورة في المجتمع لترسيخ القيم الثقافية والرياضية، مؤكدا أن هناك توافقًا كبيرًا على أهمية ترسيخ الوعي الثقافي في المجال الرياضي، بما يدعم دور الرياضة في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا.



وأكد ماجد منير، رئيس تحرير الأهرام، أن اختيار المكرمين في جائزة الأهرام التقديرية للثقافة الرياضية، يعد تسليطا للضوء على دور الرياضة في بناء المجتمعات بما يعكس أهمية الرياضة كركيزة أساسية للأمن القومي، مشيرًا إلى أن الرياضة لا تقتصر على كرة القدم فقط، بل تمتلك مصر أبطالًا في مختلف الألعاب الرياضية، يستحقون التقدير والاحتفاء بإنجازاتهم.



وأشار منير، إلى أن الرياضة والثقافة وجهان لعملة واحدة، حيث تساهم الثقافة الرياضية في نشر الوعي المجتمعي ودعم الفكر المستنير، مؤكدًا أن الإعلام الرياضي يلعب دورًا محوريًا في إبراز النجاحات وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية.



وشدد على أهمية تضافر جهود المؤسسات الإعلامية والرياضية في نشر القيم الإيجابية وترسيخ ثقافة النجاح والتفوق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.



وشهد الحفل تكريم عدد من الرياضيين الذين حققوا إنجازات مشرفة لمصر، حيث حصل النجم محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، ولاعب مانشستر سيتي والمنتخب المصري وعمر مرموش، على جائزة التميز الرياضي، كما تم اختيار البطل الأولمبي أحمد الجندي كأفضل إنجاز لرياضي مصري، وتكريم المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث، والبطلة الأولمبية سارة سمير في رفع الأثقال.



وفي فئة الإنجازات الرياضية، حصل البطل الأولمبي محمد السيد "سلاح المبارزة" على جائزة أفضل إنجاز رياضي، وتم تكريم البطلة البارالمبية رحاب رضوان "رفع الأثقال"، واللاعب محمد المنياوي، صاحب ذهبية رفع الأثقال البارالمبية، إضافة إلى تكريم عبد المنعم الحسيني، الرئيس السابق للاتحاد المصري للسلاح.



كما تم تكريم إذاعة الشباب والرياضة كأفضل إذاعة رياضية، وتسلمت الجائزة الدكتورة نادية النشار، فيما فازت قناة أون سبورت بجائزة أفضل قناة رياضية، وفي الألعاب الجماعية، حصل أحمد عادل، لاعب المنتخب المصري لكرة اليد، على جائزة أفضل لاعب في لعبة جماهيرية، بينما فاز الاتحاد المصري للإسكواش "رجال وسيدات" بجائزة أفضل اتحاد للعبة فردية ، وتسلمتها المهندسة آمنة الطرابلسي، كما فاز المنتخب المصري للسيدات لكرة اليد بجائزة أفضل منتخب نسائي للعبة جماعية.



وأقيم الحفل بالتعاون مع الاتحاد المصري للثقافة الرياضية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، واستضافه مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي، بمشاركة عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية وكبار الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة.