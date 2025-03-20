قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشكل مفاجئ.. محمد سامي يودع الدراما التلفزيونية ويعلن اعتزاله
خبير أثري:قطاع السياحة أحد القاطرات الرئيسية للاقتصاد المصري
إنجاز مصري في دورة الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص تورين 2025
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. أخبار تهمك
سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات اليوم الخميس
رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لمشروعات التعليم العالي التي تنفذها الهيئة الهندسية
هل يمكن أن تكون ليلة القدر في ليلة 21 رمضان؟.. احرص على دعاء النبي
رئيس الوزراء يتابع توسعة كورنيش الإسكندرية..وإجراءات تشغيل حدائق تلال الفسطاط
مصرع سائق.. تفاصيل مثيرة في معاينة حريق سيارة المواد البترولية بمدينة السلام
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر ..وموعد المباراة المقبلة
95 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لمواجهة نظيره الإثيوبي يوم غدٍ في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026. المباراة، المقرر إقامتها على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، ستنطلق في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.


يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز أمام إثيوبيا لتعزيز صدارته وضمان استمرارية النتائج الإيجابية في التصفيات. يأتي ذلك تحت قيادة المدرب حسام حسن، الذي يسعى لتجنب أي مفاجآت قد تعيق مسيرة الفراعنة نحو التأهل إلى المونديال.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا 


أعلنت قناة "أون سبورتس" عن نقل المباراة بثًا مباشرًا بشكل مجاني، حيث سيتمكن الجمهور من متابعة اللقاء عبر الشاشة الصغيرة.


تُقام المباراة على أرضية محايدة في المغرب، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم خوض المنتخب الإثيوبي مباريات على أرضه بسبب عدم صلاحية الملاعب المحلية لاستضافة اللقاءات الدولية.

المواجهة القادمة
بعد لقاء إثيوبيا، سيواجه منتخب مصر نظيره سيراليون يوم 25 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر وتوقعات التأهل


يُعتبر منتخب مصر المرشح الأقوى للتأهل من المجموعة، خاصةً مع وجود نجوم بارزين في صفوف الفريق. ومع ذلك، فإن المباراتين القادمتين ستكونان حاسمتين في تحديد مستقبل الفراعنة في التصفيات.

منتخب مصر تصفيات كأس العالم قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد سامي

وداعا الدراما التلفزيونية.. محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج

وزير المالية، أحمد كاجوك

زيادة المعاشات بنسبة 25 % بدءا من إبريل.. تعرف على طريقة حسابها

المخرج محمد سامي

مسافر خارج مصر.. أسباب اعتزال محمد سامي الإخراج التليفزيوني

طلاب المدارس

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل .. التعليم تحسم قرارها

رئيس الوزراء

حقيقة بيع بنك القاهرة.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل كاملة| إنفوجراف

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. ومفاجأة فى سعر البانيه

صرف المعاشات

تبكير صرف معاشات أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك

حريق

25 طن سولار.. الحماية المدنية تنقذ السلام من كارثة بعد حريق سيارة مواد بترولية

ترشيحاتنا

داليا البحيري

داليا البحيري تثير الجدل بإطلالة رمضانية ملفتة.. صور

البسكويت بالبرتقال

خطوة بخطوة .. طريقة عمل البسكويت بالبرتقال

كوسة بالبشاميل

طريقة عمل الكوسة بالبشاميل في الفرن

بالصور

قصر ثقافة الزقازيق ينظم فقرات وعروضا فى ختام ليالى رمضان الثقافية والفنية

عروض فنية
عروض فنية
عروض فنية

آسر ياسين: حرصنا على تقديم نهاية سعيدة لمسلسل قلبي ومفتاحه.. ومي عز الدين جدعة وبنت بلد| حوار

آسر ياسين
آسر ياسين
آسر ياسين

قبل العيد.. تعرف على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش

طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..
طريقة عمل بسكوت النشادر الهش واللذيذ..

كنز لصحتك وللشعر.. تعرف على فوائد الجرجير

كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير
كنز لصحتك وللشعر..تعرف على فوائد الجرجير

فيديو

اعتزال محمد سامي

بشكل مفاجئ.. محمد سامي يودع الدراما التلفزيونية ويعلن اعتزاله

محمد نجاتي

اللي مش عايزة تتحضن متمثلش.. محمد نجاتي يكشف عن رأيه في مشاهد التلامس|فيديوجراف

حلا شيحة

لبست الحجاب.. حلا شيحة تثير الجدل بعد آخر ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد