قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا

يستعد منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، لمواجهة نظيره الإثيوبي يوم غدٍ في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026. المباراة، المقرر إقامتها على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، ستنطلق في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.



يتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويأمل في تحقيق الفوز أمام إثيوبيا لتعزيز صدارته وضمان استمرارية النتائج الإيجابية في التصفيات. يأتي ذلك تحت قيادة المدرب حسام حسن، الذي يسعى لتجنب أي مفاجآت قد تعيق مسيرة الفراعنة نحو التأهل إلى المونديال.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا



أعلنت قناة "أون سبورتس" عن نقل المباراة بثًا مباشرًا بشكل مجاني، حيث سيتمكن الجمهور من متابعة اللقاء عبر الشاشة الصغيرة.



تُقام المباراة على أرضية محايدة في المغرب، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعدم خوض المنتخب الإثيوبي مباريات على أرضه بسبب عدم صلاحية الملاعب المحلية لاستضافة اللقاءات الدولية.

المواجهة القادمة

بعد لقاء إثيوبيا، سيواجه منتخب مصر نظيره سيراليون يوم 25 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ترتيب مجموعة مصر وتوقعات التأهل



يُعتبر منتخب مصر المرشح الأقوى للتأهل من المجموعة، خاصةً مع وجود نجوم بارزين في صفوف الفريق. ومع ذلك، فإن المباراتين القادمتين ستكونان حاسمتين في تحديد مستقبل الفراعنة في التصفيات.