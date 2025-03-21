منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

أنهى المنتخب المصري الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تحضيراته الأخيرة على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، استعدادًا لمواجهة نظيره الإثيوبي مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأت الحصة التدريبية للفراعنة بتمارين الإحماء البدني، تلاها تنفيذ بعض الجمل التكتيكية والفنية، ثم تدريبات التسديد على المرمى، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بإقامة تقسيمة بين اللاعبين.

شهد المران حضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى جانب خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وحمادة الشربيني، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة المنتخب في المغرب، حيث حرصوا على دعم اللاعبين والجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز لمواصلة صدارته للمجموعة وتعزيز حظوظه في التأهل إلى مونديال 2026، حيث يتطلع الجهاز الفني إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإثيوبي