موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي يشارك فيها المارد الأحمر لأول مرة بعد غيابه عن النسخ الثلاث الماضية.



تقام المباراة يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة 9:30 مساءً على إستاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في ظهوره الثاني بالبطولة، بعدما لعب مباراته الأولى في المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا فريق إنبي.



قرر الأهلي خوض البطولة بفريق الشباب مواليد 2005، مع تدعيم الصفوف ببعض لاعبي الفريق الأول، وذلك لمنح اللاعبين الصغار فرصة لاكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك بمنافسين أقوياء.

القنوات الناقلة



تنقل قنوات أون سبورت المباراة، مع تقديم استوديو تحليلي شامل قبل وبعد اللقاء.

يأمل الأهلي في تحقيق الفوز لمواصلة مشواره بقوة في البطولة، بينما يسعى طلائع الجيش للخروج بنتيجة إيجابية لتعزيز فرصه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.