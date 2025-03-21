أمير هشام ينعى لاعب الكاراتيه يوسف أحمد

نعى الإعلامي أمير هشام، لاعب الكاراتيه الشاب، يوسف أحمد بعد صراع مع المرض إثر تعرضه لـ إصابة خطيرة خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "خالص العزاء في وفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد، نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان".

في حادثة مؤلمة هزّت الوسط الرياضي المصري، توفي لاعب الكاراتيه الشاب يوسف أحمد بعد صراع مع المرض، إثر تعرضه لإصابة خطيرة أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه.

الحادثة أثارت موجة واسعة من الحزن بين الرياضيين والمحبين، وسط تساؤلات عن أسباب تكرار مثل هذه الإصابات القاتلة ومدى توافر الرعاية الطبية اللازمة في البطولات المحلية.