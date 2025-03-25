ارتفاع البيتكوين إلى 87470 دولارا مع انتعاش أسواق العملات المشفرة بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

سجلت أسواق العملات المشفرة أسبوعها الإيجابي الثاني على التوالي بعد الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي حيث تم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع توقعات بخفضين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري وقد شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 87470 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ 7 مارس مما عزز موجة من التفاؤل في السوق.

جاءت هذه الزيادة مدفوعة بقرار الاحتياطي الفيدرالي بتقليص وتيرة خفض الميزانية العمومية اعتبارًا من الشهر المقبل على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية ويشير هذا التحرك إلى احتمالية أن يكون السوق قد تجاوز القاع عند مستوى 76600 دولار ليبدأ مرحلة جديدة من النمو.

وأشار سيمون بيترز محلل أسواق العملات المشفرة إلى أن أداء البيتكوين يعكس تفاؤل المستثمرين بموقف الاحتياطي الفيدرالي وتعافي السوق بشكل عام مضيفًا أن استمرار هذا الزخم بدعم من بيانات التضخم القادمة قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى.

شهدت العملة الرقمية XRP زيادة حادة بنسبة 11 بعد الإعلان عن انتهاء القضية القانونية ضد الشركة المصدرة لها مما عزز ثقة المستثمرين كما ارتفع سعر الرمز الأصلي لمنصة التداول اللامركزية Orca بنسبة 280 بعد إدراجه في بورصة كبرى في كوريا الجنوبية حيث صعد من 150 دولارا إلى 6 دولارات خلال ساعات قبل أن يشهد بعض التراجع.

وزير البترول: العنصر البشري بالقطاع هو الكنز الحقيقي أسعار النفط تحافظ على مكاسبها وسط ضغوط ترامب على فنزويلا

في خطوة جديدة لتعزيز انتشار البيتكوين تم الإعلان عن انضمام اريك ترامب إلى مجلس استشاري استراتيجي لشركة يابانية متخصصة في تبني أصول البيتكوين جاء هذا الإعلان مصحوبًا بارتفاع أسهم الشركة بنسبة 17 مما عزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في اقتصاد العملات الرقمية تمتلك الشركة حاليًا أكثر من 3200 بيتكوين بقيمة تقديرية تبلغ 269 مليون دولار.

في مقابلة إعلامية حديثة أعرب براد جارلينجهاوس الرئيس التنفيذي لشركة ريبل عن تفاؤله بشأن موافقة الجهات التنظيمية على صندوق تداول يعتمد على XRP بحلول نهاية 2025 وأوضح أن المؤسسات المالية الأمريكية أبدت اهتمامًا متزايدًا بأصول التشفير خاصة في مجالات الحفظ الرقمي والمدفوعات وهو ما يعزز التوقعات بإطلاق صناديق استثمارية جديدة في هذا المجال قريبًا.

تترقب الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE في الولايات المتحدة والتي قد تكون عاملًا إضافيًا لدعم الاتجاه الصعودي في البيتكوين والأصول الرقمية الأخرى خصوصًا بعد صدور بيانات التضخم الأخيرة التي جاءت أقل من المتوقع.