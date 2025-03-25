ديبالا يخضع لجراحة ناجحة في الفخذ ويغيب حتى نهاية الموسم

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الثلاثاء، خضوع نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لجراحة ناجحة في الفخذ الأيسر، مما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد النادي في بيان رسمي أن ديبالا بدأ مرحلة التعافي بعد العملية الجراحية، والتي ستتم في مركز تدريبات الفريق "تريجوريا"، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الطاقم الطبي للنادي.

وكان ديبالا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة روما أمام كالياري يوم 16 من الشهر الجاري، ما اضطره إلى مغادرة الملعب بعد 11 دقيقة فقط من دخوله كبديل في الدقيقة 64، حيث غادر الميدان وهو يبكي، في مشهد أثار قلق جماهير الذئاب.

وبسبب هذه الإصابة، لم يتمكن ديبالا من الانضمام إلى قائمة المنتخب الأرجنتيني في مباراتي تصفيات كأس العالم 2026 أمام أوروجواي والبرازيل، حيث قرر الأطباء أن التدخل الجراحي هو الخيار الأمثل لعلاجه.

ومن المتوقع أن تستمر فترة تعافي النجم الأرجنتيني نحو شهرين، ما يعني غيابه عن بقية مباريات الموسم الحالي، في ضربة قوية لروما الذي يعول كثيرًا على مهاراته الهجومية.

وعلق ديبالا عبر حساباته الرسمية قائلاً: "حتى وإن كنت لن أشارك لفترة، فسأظل أدعم زملائي في روما ومنتخبنا الوطني. سأعود قريبًا وأنا أقوى، وهذا وعد. أراكم في الملعب.. فورزا روما! وهيا يا أرجنتين!".