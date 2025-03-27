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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء ليلة القدر.. النبي أوصى بـ7 كلمات في 27 رمضان وحذر من 3 أدعية

دعاء ليلة القدر
دعاء ليلة القدر
أمل فوزي

لاشك أن دعاء ليلة القدر يعد مفتاحًا يصلح لفتح جميع الأبواب المغلقة على الخيرات والأرزاق والأحلام كذلك، فليس هناك حاجة تستعصي أو تصمد أمام دعاء ليلة القدر ومن ثم ينبغي اغتنامه بكل صيغه وفي كل لحظة الآن حيث أوشك وقته على الانتهاء.

ولعل ما يزيد أهمية دعاء ليلة القدر الآن أنه في ليلة 27 رمضان وهي رابع الليالي الوترية الخمس في العشر الأواخر من رمضان، كما أن هناك من الدلائل تشير إلى أن ليلة القدر في ليلة 27 رمضان، ومن ثم لا يمكن خسارة هذه الفرصة العظيمة دون اغتنام دعاء ليلة القدر في 27 رمضان الآن، وإلى آخر لحظة فيها، والتي لم يتبق منها سوى دقائق.

ليلة القدر 27 رمضان

لم يتبق من ليلة القدر 27 رمضان سوى 25 دقيقة على الأكثر ، حيث بدأت ليلة القدر 27 رمضان منذ ساعات مع أذان مغرب أمس الأربعاء الموافق 26 من رمضان 1446 هـ، و26 مارس 2025م، وقد امتدت ليلة القدر 27 رمضان إلى فجر اليوم الخميس الموافق 27 رمضان 1446هـ، و27 مارس 2025 م، والذي يحين بعد دقائق قليلة في القاهرة الساعة 4:23 صباحًا، وفي الأسكندرية 4:27 صباحًا ، والمنصورة 4:21 صباحًا ، وقنا والمحلة 4:22 صباحًا ، وأسوان 4: 23 صباحًا.

أفضل دعاء ليلة القدر

تنبع أهمية دعاء ليلة القدر من قدر ومقدار ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفيما يلي صيغ دعاء ليلة القدر لكل ما تأمل وتحتاج من أمور الدنيا والآخرة:

1. اللهم إن كانت هذه ليلة القدر فاقسم لي فيها خير ما قسمت واختم لي في قضائك خير ما ختمت واختم لي بالسعادة فيمن ختمت .

2. اللهم إن كانت ليلة القدر ، لا تحرمنا من فضلك وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وتعفو عنا.

3.  اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منها نصيبًا، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء فاصرفه عني وعن جميع المسلمين.

4. اللهم إنا نسألك ببركة ليلة القدر العظيمة أن تغير أقدارنا لأفضل حال وثبتنا على الحق وارزقنا الإيمان.

5. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وكل من له حق علينا من النار .

6. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعلنا فيه من المقبولين وأعده علينا أعواما عديدة ونحن في صحة وعافية.

7. اللهم لا تخرجنا من شهرك هذا إلا وقد أصلحت أحوالنا ووفقتنا وغيرت أقدارنا لأجملها وحققت لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

8. اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشَّرِّ كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم.

9. يا رب عوضنا عن كل شيء أحزننا وأبكانا وارزقنا بدل منه فرحة تدمع لها أعيننا

10. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

11. اللهمّ اجعل آخر أفعالي سجدةً لك ، وآخر أقوالي شهادة تدخلني جنتك.

13. ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا.

14. اللهم إنّي أسألك بأنّي أشهد أنّك أنت الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصّمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اقضِ حاجتي، وآنس وحدتي، وفرّج كربتي، واجعل لي رفيقًا صالحًا كي نسبّحك كثيرًا ونذكرك كثيرًا، فأنت بي بصيرًا.

15. اللهم لك الحمد عدد ما تُحيى وتُميت.. وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم.. وعدد ما تجرى به الريح.. وتحملهُ السحاب.. ويختلف عليه الليل والنهار.. وتشرق عليه الشمس والقمر والنجوم.. حمدًا لا ينقضي عددُه.. ولا يفنى مددُه.

16. يا مجيب المضطر إذا دعاك، احلل عقدتي، وآمن روعتي، يا إلهي من لي ألجأ إليه إذا لم ألجأ إلى الرّكن الشّديد الذي إذا دعي أجاب، هب لي من لدنك زوجًا صالحًا، واجعل بيننا المودّة والرّحمة والسّكن، فأنت على كلّ شيء قدير.

احذر 3 أدعية في ليلة القدر

يعد الدعاءَ من أفضل الطاعات في ليلة القدر  27 رمضان  ، فهو العبادة المشروعة كل حين، غير أن شرف الزمان وما يحمله من سكينة للنفوس وروحانية، وطمأنينة وانشراح إبان تصفيد الشياطين فيه يجعله في الشهر آكد، ولمظنة القبول أرجى.

و قد ورد عن الدعاء باعتباره من أحب العبادات إلى الله تعالى، أن للدعاء مفاتيح لا يحسنها كل أحد، وهي كثيرة جدًا، ومنها الإخلاص ومتابعة هدي النبي – صلى الله عليه وسلم – فيه، وذلك بالتزام آداب الدعاء وترك الاعتداء فيه بالصراخ أو رفع الصوت فوق المعتاد، لقول الله «ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»، وعملاً بالحديث الصحيح أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً قريباً، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.

و ورد أن من آداب الدعاء عدم الانقياد للعاطفة التي تجر إلى تتبع غرائب الأدعية ووحشي الألفاظ؛ لئلا يغلب عليها استحلاب العاطفة فتنقلب إلى وعظ على حساب الابتهال، فضلاً عن كونها مظنة الوقوع في المعاني الفاسدة من جهة الاعتقاد أو من جهة دلالات الألفاظ ، ومن آدابه لا سيما في عموم المساجد التي يؤمها المصلون، أن يتخير الأئمة من الأدعية جوامعها وأنفعها، وما فيه مصلحة عامة للمسلمين في دنياهم وأخراهم، وينبغي تجنب السجع المتكلف والتفصيل المكروه في الدعاء.

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