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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ترامب: قدرات الحوثيين التي يهددون بها السفن في البحر الأحمر يتم تدميرها

ترامب
ترامب
هاني حسين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قدرات الحوثيين التي يهددون بها السفن في البحر الأحمر يتم تدميرها.

وتابع ترامب:" ما زلنا في البداية والألم الحقيقي لم يأت بعد للحوثيين وداعميهم الإيرانيين"، وذك في تصريحات له عرضتها قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

وقال ترامب:" نضرب الحوثيين يوما بعد يوم وبشكل أكثر قوة وتخلصنا من العديد من قادتهم".

وفي وقت سابق، شن الجيش الأمريكي 3 غارات جوية استهدفت مخابئ أسلحة الميليشيات الحوثية في قاعدة الديلمي باليمن.


وأشارت مصادر لفضائية العربية إلى أن الطائرات الأمريكية تحلق فرق العاصمة صنعاء، إلى جانب قصف عدد من الأهداف فيها.

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