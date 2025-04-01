ترامب: قدرات الحوثيين التي يهددون بها السفن في البحر الأحمر يتم تدميرها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن قدرات الحوثيين التي يهددون بها السفن في البحر الأحمر يتم تدميرها.

وتابع ترامب:" ما زلنا في البداية والألم الحقيقي لم يأت بعد للحوثيين وداعميهم الإيرانيين"، وذك في تصريحات له عرضتها قناة “ القاهرة الإخبارية ”.

وقال ترامب:" نضرب الحوثيين يوما بعد يوم وبشكل أكثر قوة وتخلصنا من العديد من قادتهم".

وفي وقت سابق، شن الجيش الأمريكي 3 غارات جوية استهدفت مخابئ أسلحة الميليشيات الحوثية في قاعدة الديلمي باليمن.



وأشارت مصادر لفضائية العربية إلى أن الطائرات الأمريكية تحلق فرق العاصمة صنعاء، إلى جانب قصف عدد من الأهداف فيها.