البيت الأبيض: ترامب لا يفكر في ولاية رئاسية ثالثة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت اليوم الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد بوضوح أنه لا ينوي الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

وأضافت المتحدثة ‏أن الرئيس ترامب يواصل العمل من أجل إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا، موضحة أن قضية سيجنال أغلقت.

وأكد ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة إن بي سي نيوز أمس الأحد أن "هناك طرقًا يمكنك من خلالها القيام بذلك".

يأتي ذلك بعد أشهر من مزاح ترامب حول ولايته الثالثة، رغم الحظر الدستوري الواضح عليها.

ومازح ترامب خلال جلسة للحزب الجمهوري في مجلس النواب بولاية فلوريدا في يناير: "هل يُسمح لي بالترشح مجددًا؟".

وبعد أسبوع واحد فقط من فوزه في الانتخابات خريف العام الماضي، أشار ترامب في اجتماع مع الجمهوريين في مجلس النواب إلى أنه قد يرغب في البقاء بعد انتهاء ولايته الثانية.