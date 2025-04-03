اليونان تشهد إصلاحات اقتصادية كبرى في السنوات الأخيرة

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أثينا، عبدالستار بركات، إن اليونان تشهد في السنوات الأخيرة إصلاحات اقتصادية كبيرة.

وأضاف بركات، خلال تغطيته على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أكد في كلمته أمام البرلمان أن بلاده تهدف إلى تخصيص 25 مليار يورو في إطار خطة دفاعية تمتد لعدة سنوات.

وذكر ميتسوتاكيس أن القوات المسلحة اليونانية لعبت دورًا حيويًا في حماية مصالح البلاد في بحر إيجة، إلى جانب تعزيز التحالفات الاستراتيجية مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وأشار إلى أن ميتسوتاكيس تناول ملف الدفاع الوطني في ظل التحديات العالمية الراهنة، مثل التهديدات الروسية ضد أوكرانيا وتصاعد العنف في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن الاستقرار الداخلي لليونان يعتمد على الحفاظ على سيادتها الوطنية. وأوضح أن السياسة الدفاعية لليونان لها أبعاد حيوية وتنموية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود اليونان لتحديث قواتها المسلحة بعد تجاوزها أزمة الديون التي اجتاحت البلاد بين عامي 2009 و2018، مما أدى إلى فترة تقشف طويلة، في وقت تسعى فيه اليونان لمواكبة التحديات الناشئة عن منافستها التاريخية مع تركيا.