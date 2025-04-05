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أكرم حسني: أحمد عبد الوهاب كان بيرقص في الكابتن مثل البطاريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أكرم حسني: أحمد عبد الوهاب كان بيرقص في الكابتن مثل البطاريق

معكم
معكم
محمد القاضي

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أبطال مسلسل الكابتن الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك 2025.

وتحدث الفنان أكرم حسني، عن علاقته بالفنان أحمد عبدالوهاب، قائلا: "الفنان أحمد عبدالوهاب بيتصرف بتلقائية وكان بيرقص بطريقة غريبة، زي البطريق وطوله بيبقى محرج للى جمبه".

وأضاف: "علاقتي بالفنان أحمد عبد الوهاب طول الوقت كمؤلف وبنشتغل مع بعض وأول مرة نتقابل في بروفات التحضير".


وكشف الفنان أكرم حسنى، بطل مسلسل "الكابتن"، عن دوره في المسلسل، قائلا: "أنا أكتر واحد كانت مهمتى سهلة في المسلسل، لأنى بشوف الأرواح وباقي الممثلين عندهم مشكلة في النظر للممثل اللي عمل نفسه روح، كما إن الأرواح مش لازم يلمسوا حاجة في المكان اللي هما فيه".

وأضاف أكرم حسني: "باقي الممثلين كنت بشفق عليهم لأن ساعات بيكون فى رد فعل يخض، وأنا كان مسموحلى أبص على الأرواح"، مشيرا: "تنفيذ دوري كان سهل بالنسبة لباقي الفنانين، لأني كنت بتعامل مع " العفاريت" وشايفهم، بعكس الفنانين الآخرين المفروض أنهم مش شايفين" العفاريت".

أكرم حسني مسلسل الكابتن البطاريق الفنان أحمد عبد الوهاب معكم

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