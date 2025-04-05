الركاب نطقوا الشهادة.. محمد رضوان يروي مشهدا مرعبا حدث في طائرة لبنان| فيديو

استضافت الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أبطال مسلسل الكابتن الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك 2025.

وروى الفنان محمد رضوان، موقف حصل له داخل الطيارة أثناء سفره للبنان لتمثيل مشهد هناك، قائلا: "واحنا مسافرين فجأة الطيار خد يمين وشمال وكل الركاب اللي في الطيارة وقتها نطقوا الشهادة وقعدوا يقروا قرآن بسبب تخلخل فى الهواء".

وأضاف: "الأمر كان مرعب وحدث حالة من حالات الهلع والخوف في الطائرة"، لافتا: "مثل هذه المواقف التي تحدث في الطائرة بتكون مرعبة وأنا قولت خلاص هقابل وجه كريم".