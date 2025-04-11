غرفة عمليات لمتابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية من صباح اليوم الجمعة، لمتابعة الحالة التموينية بمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة، وذلك في أعقاب تطبيق الأسعار الجديدة للوقود.

وترأس غرفة العمليات السيد محمد صالح شريعي، مدير عام مديرية التموين بالوادي الجديد، وبمشاركة ضياء الدين حسين متولي، وكيل المديرية، والسيد محمد سلمان، مدير إدارة التجارة الداخلية. حيث قامت فرق التفتيش والرقابة بالمرور الميداني المبكر على كل محطات الوقود والمستودعات، وتم إجراء جرد دقيق للأرصدة المتوفرة والتأكد من انتظام العمل.

وأكد شريعي أن توجيهات صارمة صدرت لمديري الإدارات التموينية بالمراكز الخمسة (الخارجة - باريس - الداخلة - بلاط - الفرافرة) بضرورة الوجود المستمر في مواقع العمل، ومتابعة الإعلان عن الأسعار الجديدة، وضمان توافر المواد البترولية ومنتجات البوتاجاز دون أي نقص أو تجاوزات.

وأشار إلى أن نتائج المتابعة حتى الآن أظهرت انتظام العمل في جميع المواقع، والتزام تام بالأسعار الجديدة، مع عدم تسجيل أي شكاوى من المواطنين.

مراقبة الأسواق وضبط الحالة التموينية

تأتي هذه الإجراءات في ضوء القرارات الحكومية الأخيرة بشأن تعديل أسعار المواد البترولية، التي دفعت المحافظات إلى التحرك السريع لمراقبة الأسواق وضبط الحالة التموينية.

وتسعى محافظة الوادي الجديد من خلال هذه المتابعة الدقيقة إلى ضمان استقرار الخدمات التموينية الحيوية، وتحقيق الانضباط في توزيع المحروقات، بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التلاعب أو التكدس في المحطات.

كما تعمل مديرية التموين بالوادي الجديد على تكثيف المرور الدوري وتنشيط آليات الشكاوى، لضمان استجابة فورية لأي مشكلة أو طارئ قد يطرأ في ظل التغيرات الأخيرة.

جاءت متابعة محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمحافظة الوادي الجديد عقب إعلان تعديل أسعار المواد البترولية، في إطار جهود الدولة لضبط السوق ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

وتسعى مديرية التموين لضمان توافر المنتجات البترولية، ومنع التلاعب بالأسعار، من خلال الرقابة الميدانية والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.