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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: الشراكة مع إندونيسيا نقلة استراتيجية ومصر بوابتها للأسواق الأوروبية

الرئيس السيسي ورئيس إندونيسيا
الرئيس السيسي ورئيس إندونيسيا
محمد القاضي

قال الدكتور أحمد عبد المجيد، خبير العلاقات الدولية، إن إندونيسيا تمثل مركزًا مهمًا للمنتجات المصرية داخل القارة الآسيوية، كما تمتلك مراكز صناعية متقدمة داخل مصر، وتسعى لاستغلال موقع مصر لتكون منفذًا للأسواق الأوروبية.

وأضاف عبد المجيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا تختلف تمامًا عن التبادل التجاري التقليدي، حيث تشمل خططًا طويلة الأجل ومشروعات بنية تحتية وتعاونًا اقتصاديًا شاملاً على مستوى الدول وليس الشركات فقط.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الإندونيسي للقاهرة تأتي بعد مرور 5 أشهر فقط من زيارة الرئيس السيسي إلى جاكرتا، وهو ما يعكس الإرادة القوية لدى الطرفين لتعزيز التعاون وتوسيع الاستثمارات بين البلدين.

وأوضح أن الزيارة شهدت توافقًا سياسيًا واضحًا بشأن القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تواصل فضح الروايات الإسرائيلية المضللة، وتحظى بدعم إندونيسي في هذا الملف المهم، في إطار تضامن مشترك في المحافل الدولية.

إندونيسيا مصر إندونيسيا ومصر الرئيس السيسي ورئيس إندونيسيا

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