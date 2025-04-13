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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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مصطفى وزيري: فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير تعود لـ فاروق حسني

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد القاضي

تحدث الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، وعالم المصريات البارز، عن  المتحف المصري الكبير.

وقال خلال حواره ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم،: "فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة الأهرامات فكرة فاروق حسني في عام 2006".

وأضاف: "فاروق حسني قال إحنا عايزين نعمل متحف كبير جدا يكون أيقونة وهدية من مصر للعالم كله ألا وهو المتحف المصري الكبير.. وفي نفس الوقت قال عايزين نغير المدخل بدل من المدخل الضيق الذي كان من مينا هاوس ولا يليق بمنطقة أثرية عالمية مثل الهرم ويكون المدخل من طريق الفيوم بمدخل خاص بمركز زوار على أعلى مستوى".

وعلق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، وعالم المصريات البارز، على التشغيل التجريبي لتغيير مدخل بوابة الاهرامات، قائلا: "ما حدث هو افتتاح وتشغيل تجريبي لمعرفة إذا كان هناك سلبيات أو شيء لمعالجتها".

المتحف المصري الكبير المتحف المصري مصطفى وزيري الأهرامات

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