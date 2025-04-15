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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار حملات إزالة الإشغالات بضواحى بورسعيد

حملات اشغالات ضواحي بورسعيد
حملات اشغالات ضواحي بورسعيد
محمد الغزاوى

قادت شيماء العزبى سكرتير  حى الضواحى بمحافظة بورسعيد  حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بشارع ٢٣ ديسمبر   بالضواحى. 
 


 جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات  اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد.
 

بقيادة سكرتير الحي ضواحى بورسعيد يواصل حملات الاشغالات 

و قام الفريق الميدانى لإدارة الإشغالات وإدارة شئون البيئة بالضواحى بالمرور على شارع ٢٣ ديسمبر بالحى   وتم  رفع وازالة كافة  الأشغالات والتعديات وتم  التنبيه على أصحاب المقاهى والمحلات بالالتزام بالمساحات المقررة  وعدم الخروج عن خط التنظيم  ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه  بكل حزم. 

وقد أسفرت جهود الحملة عن إزالة ورفع عدد من  البنوك الخشبية وفروشات الخضار والفاكهة  وحوامل خشبية وعربات يد  وتند وشماسي  واستاندات معدنية وخشبية من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى.
 

 وشددت الأجهزة التنفيذية للحى بأنه لن يتم السماح  بوضع أي إشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه. 
 

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات سيادة المحافظ لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى.
 

بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حي الضواحي الاشغالات

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