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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كلب نهش جسده.. جنايات بورسعيد تعاقب 3 متهمين بالسجن لسرقتهم حارس أمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة عبده ع. ا. خ، ومحمد ي. م. أ، وطارق ح. م. ج، بالسجن المشدد 10 سنوات بعد إدانتهم في قضية سرقة بالإكراه والشروع في القتل باستخدام كلب وسلاح أبيض، في القضية رقم 502 لسنة 2025 جنايات قسم المناخ، المقيدة برقم 38 لسنة 2025 كلي بورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 25 يناير 2025، بدائرة قسم المناخ، حين استدرج المتهم الثالث المجني عليه إبراهيم فاروق عبد الله الغصناوي، حارس أمن بمدرسة الأمين الابتدائية، بادعاء كاذب عن تعرض المدرسة لسرقة، وبمجرد وصول المجني عليه للموقع، فوجئ بالمتهمين الثلاثة يهاجمونه وبحوزة الأول كلب شرس من نوع "ميلانو".

وقام بتحريضه عليه مما تسبب في إصابته بجروح متفرقة، ثم تعدى عليه المتهمون باستخدام مطواة وشومة وسلبوا منه هاتفه المحمول ومفتاح دراجته النارية ومبلغًا ماليًا، وتركوه غارقًا في دمائه.

 جنايات بورسعيد تعاقب 3 متهمين بالسجن لسرقتهم حارس مدرسة باستخدام حيوان

وشهد كريم أحمد سليمان الجباس، نقيب ومعاون مباحث قسم شرطة المناخ، بأن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة ووجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه، دفعتهم إلى التخطيط المسبق للاعتداء عليه والاستيلاء على متعلقاته، كما أقر المتهمان الثاني والثالث بارتكاب الجريمة أمام نقيب المباحث محمد هشام شعبان محمد عقب ضبطهما تنفيذًا لقرار النيابة العامة.


حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد ثبوت ارتكاب المتهمين للواقعة، وشهادة الشهود، وتحريات المباحث، والمقطع المصور الذي وثق لحظة الاعتداء، بالإضافة إلى التقرير الطبي الذي أثبت إصابة المجني عليه بجروح وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء جسده.

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