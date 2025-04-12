استرداد وحدة سكنية بضواحى بورسعيد وتسليمها إلى مستحقيها

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الضواحي فى محافظة بورسعيد اليوم، السبت، من استرداد وحدة سكنية بمنطقة النصر الجديد عمارة رقم 1 شقة رقم 8، وتم تسليمها لمستحقيها الفعليين من إزالات السيد متولي عمارة 83 شقة 4 الدور الأول.

جاء ذلك بمتابعة المهندس نعمان على نعمان، رئيس حى الضواحى، و️في إطار جهود محافظة بورسعيد لإعادة توزيع الوحدات السكنية وفقًا للضوابط القانونية.



نعمان: مستمرون فى تطبيق القانون بكل حزم والمتابعة الميدانية متواصله لوصول

وجرت عملية الاسترداد بمتابعة من المهندس نعمان على نعمان، رئيس حي الضواحي، الذي أكد حرص الاجهزة التنفيذية بحى الضواحى على تحقيق العدالة في توزيع الوحدات السكنية وتسليمها إلى مستحقيها الفعليين ، وفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد.



وتم تسليم الوحدة السكنية إلى مستحقيها الجدد، عقب استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بتواجد للاجهزة التنفيذية للحى، شيماء العزبى، سكرتير الحى، وإيمان سعد، المشرف العام، وحنان عبد الله، مدير الإسكان بالحي.

وأوضح رئيس الحي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة موسعة لإعادة حصر واسترداد الوحدات غير المستغلة أو التي انتهى الغرض من تخصيصها، لضمان وصول الدعم السكني إلى الفئات الأولى بالرعاية والمستحقين بالفعل.

و اكد رئيس ضواحى بورسعيد استمرار حملات المتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تتعلق بالوحدات السكنية، بما يضمن الاستخدام الأمثل لها وتحقيق العدالة الاجتماعية.

