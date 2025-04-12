عقد محمد حلمى وكيل مديرية التموين والقائم بأعمال مدير عام المديرية بمحافظة بورسعيد اجتماعا موسعا بالقيادات التموينية بالمحافظة بشأن تطبيق منظومة الخصم المباشر بالمحافظة.



وأكد مدير تموين بورسعيد على اجراء الجرد الفعلى لأرصدة القمح والدقيق التموينى بنهاية يوم ٢٠٢٥/٤/١٥م والمرحلة للعمل بداية يوم ٢٠٢٥/٤/١٦م وإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية لرفعها على النظام ( ارصدة فعلية بكل مطحن على حده ملك الهيئة العامة للسلع التموينية غير مسد ثمنها .

تموين بورسعيد يناقش تطبيق منظومة الخصم المباشر بالمحافظة

وشدد مدير تموين بورسعيد على إجراء الجرد الفعلى الأرصدة الدقيق التموينى ۸۷،۵% بنهاية يوم عمل ٢٠٢٥/٤/١٥م والمرحلة لبداية يوم ٢٠٢٥/٤/١٦م ، وإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت لرفعها على النظام ) أرصدة فعلية بكل مخبز على حده ملك الهيئة العامة للسلع التموينية غير مسدد ثمنها .

وطالب مدير تموين بورسعيد بمتابعة قيام المطاحن التموينية بسداد كميات القمح التموينى المستلم من كل مطحن في بداية برنامج القمح الجديد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦م بالسعر التكلفة الحرة لتلك الكميات السداد قيمتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل الصرف من مواقع التخزين المقرر الصرف منها .

كما طالب بمتابعة قيام المخابز البلدية بالمحافظة بسداد سعر حصة الدقيق التموينى ٨٧،٥ المنصرفة بالمطحن بالتكلفة الحرة المقررة لصالح المطحن خلال يوم ٢٠٢٥/٤/١٥م والمنصرفة للعمل بها اعتبارا من بداية تطبيق المنظومة اعتبارا من ٢٠٢٥/٤/١٦ م .

وأكد مدير تموين بورسعيد على مراجعة حسابات اصحاب المخابز المسجلة على النظام مع شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت التى تسدد عليها تكلفة التصنيع حاليا للتأكد من عدم وجود ای تغییرات بها

و متابعة انتظام دورة العمل دوريا ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدون اى مشاكل او معوقات واخطار الوزارة فورا عند وجود اى سلبيات في هذا الشأن للعمل على انتظام انتاج الخبز بالمخابز وصرفه للمواطنين بالاسعار المقررة (۲۰) قرشا / للرغيف بذات الضوابط المعمول بها .

