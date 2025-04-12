قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. رددها الآن وشاهد بركة الله فى يومك وحفظه لك
8 لاعبين.. غيابات الأهلي أمام بيراميدز في الدوري
بعد قليل..أولى جلسات محاكمة طبيب تجميل بتهمة التسبب في وفاة حفيدة رئيس الوزراء الأسبق
أبرز مباريات اليوم السبت 12-4-2025 والقنوات الناقلة
أمطار تضرب البلاد..تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم
وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق
عرض مبهر .. ماذا سيحدث فى السماء مساء اليوم؟
هل ترك سجود التلاوة إثم وينقص من أجر قراءة القرآن؟..دار الإفتاء توضح
هل ساهمت الاختبارات الأسبوعية في تقليص ظاهرة الغياب المدرسي؟| فيديو
انتشار الحصبة في 25 ولاية أمريكية.. وتسجيل541 حالة إصابة في تكساس
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 12 أبريل 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين بورسعيد يناقش تطبيق منظومة الخصم المباشر بالمحافظة

تموين بورسعيد يناقش تطبيق منظومة الخصم المباشر بالمحافظة
تموين بورسعيد يناقش تطبيق منظومة الخصم المباشر بالمحافظة
محمد الغزاوى

عقد  محمد حلمى وكيل مديرية  التموين والقائم بأعمال مدير عام المديرية بمحافظة بورسعيد اجتماعا موسعا  بالقيادات التموينية بالمحافظة بشأن تطبيق منظومة الخصم المباشر بالمحافظة.


وأكد مدير تموين بورسعيد على اجراء الجرد الفعلى لأرصدة القمح والدقيق التموينى بنهاية يوم ٢٠٢٥/٤/١٥م والمرحلة للعمل بداية يوم ٢٠٢٥/٤/١٦م وإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية لرفعها على النظام ( ارصدة فعلية بكل مطحن على حده ملك الهيئة العامة للسلع التموينية غير مسد ثمنها  .

تموين بورسعيد يناقش تطبيق منظومة الخصم المباشر بالمحافظة

وشدد مدير تموين بورسعيد على إجراء الجرد الفعلى الأرصدة الدقيق التموينى ۸۷،۵% بنهاية يوم عمل ٢٠٢٥/٤/١٥م والمرحلة لبداية يوم ٢٠٢٥/٤/١٦م ، وإخطار شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت لرفعها على النظام ) أرصدة فعلية بكل مخبز على حده ملك الهيئة العامة للسلع التموينية غير مسدد ثمنها .

وطالب مدير تموين بورسعيد بمتابعة قيام المطاحن التموينية بسداد كميات القمح التموينى المستلم من كل مطحن في بداية برنامج القمح الجديد بتاريخ ٢٠٢٥/٤/١٦م بالسعر التكلفة الحرة لتلك الكميات السداد قيمتها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية قبل الصرف من مواقع التخزين المقرر الصرف منها .

كما طالب بمتابعة قيام المخابز البلدية بالمحافظة بسداد سعر حصة الدقيق التموينى ٨٧،٥ المنصرفة بالمطحن بالتكلفة الحرة المقررة لصالح المطحن خلال يوم ٢٠٢٥/٤/١٥م والمنصرفة للعمل بها اعتبارا من بداية تطبيق المنظومة اعتبارا من ٢٠٢٥/٤/١٦ م .

وأكد مدير تموين بورسعيد على مراجعة حسابات اصحاب المخابز المسجلة على النظام مع شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت التى تسدد عليها تكلفة التصنيع حاليا  للتأكد من عدم وجود ای تغییرات بها

و متابعة انتظام دورة العمل دوريا ومتابعة استقرار الحالة التموينية بدون اى مشاكل او معوقات واخطار الوزارة فورا عند وجود اى سلبيات في هذا الشأن للعمل على انتظام انتاج الخبز بالمخابز وصرفه للمواطنين بالاسعار المقررة (۲۰) قرشا / للرغيف بذات الضوابط المعمول بها .
 

بورسعيد تموين بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد مديرية التموين و التجارة الداخلية أخبار تموين بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة قضب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل عن العلاقات الزوجية

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري .. أبرز تصريحاتها المثيرة للجدل

خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام محافظة سوهاج ونائب المحافظ

عايز يمشى جنب المحافظ.. تفاصيل خناقة اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام سوهاج والنائب

شيكابالا

مقابل مليون دولار .. شيكابالا يوقع على عقود انتقاله إلى النصر الليبي

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الأربعاء أم الخميس؟

أطول إجازة في 2025.. موعد وقفة عيد الأضحى فلكياً| الخميس أم الجمعة؟

مضاعفات قصيرة المدى بعد العملية مباشرة

وفاة مصممة أزياء شهيرة بعد تكميم المعدة.. تحذيرات طبية من المضاعفات

ابراهيم شيكا

وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

عملة مصرية

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

ليلى أحمد زاهر وهشام جمال يحتفلان بزواجهما خلال أيام.. خاص

ترشيحاتنا

شم النسيم 2025

إجازة للموظفين والطلاب .. موعد أجازة شم النسيم 2025

استعلام تكافل وكرامة

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. ابحث عن اسمك

تأشيرة السعودية

وقف التأشيرات.. من هم الممنوعون من دخول السعودية؟

بالصور

رمز النجاح وجماهيره تحصنه من شر الحاسدين.. سعر خرافي لساعة محمد صلاح

ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين
ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين
ساعة صلاح تثير الجدل.. وصل للقلوب قبل الملاعب جماهيره تحصنه من شر الحاسدين

نشرة المرأة والمنواعات | ساعة محمد صلاح تثير الجدل.. تصريحات هبه قطب الجريئة.. وفاة فنة أقلاش ومخاطر عمليات التجميل

هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري
هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري
هبة قطب تتصدر التريند بعد وفاة والد عامل الدليفري

طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري المصري..صور

طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري المصري..صور
طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري المصري..صور
طريقة سهلة وسريعة لعمل الكشري المصري..صور

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين
بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين
بعد وفاة فنة أقلاش بسبب تكميم المعدة.. عمليات التجميل سرقت حياة هؤلاء الفنانين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد