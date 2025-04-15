10 سنوات لـ 6 متهمين روعوا الأهالي بالأسلحة في بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وأمانة سر طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة ستة متهمين بالسجن عشر سنوات، في القضية رقم 4100 لسنة 2024 جنايات الزهور، المقيدة برقم 1132 لسنة 2024 كلي بورسعيد، بعد إدانتهم باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، والسرقة بالإكراه وإتلاف ممتلكات المواطنين.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 5 نوفمبر 2024، بدائرة قسم الزهور، عندما أقدم المتهمون على استعراض القوة وترويع الأهالي في منطقة عمر بن الخطاب، حيث أشهروا ما بحوزتهم من أسلحة نارية وبيضاء، ولوّحوا بالعنف ضد عدد من المواطنين، هم محمود جابر أحمد خليفة، ومحمد طارق عبد العاطي، وجمال وزيري إمام حسن، وأحدثوا تلفيات كبيرة في ثلاث مركبات، وسرقوا مبلغًا ماليًا من إحداها تحت تهديد السلاح.

10 سنوات لـ 6 متهمين روعوا الأهالي بالأسلحة بهور بورسعيد

وشهد محمود جابر، أحد المجني عليهم، أن المتهمين اعتدوا على مركبة نجلته بالسلاح وأثاروا الذعر في المنطقة، بينما أضاف محمد طارق أن شقيقته تعرضت أيضًا لتلفيات بمركبتها، وأكد جمال وزيري أن المتهمين سرقوا من سيارته مبلغ 5000 جنيه، فيما أفاد النقيب أحمد ياسر أحمد شوقي، معاون مباحث قسم الزهور، بأنه انتقل فور تلقي البلاغ وتمكن من ضبط المتهمين بحوزتهم فردي خرطوش و3 طلقات نارية وسكينتين.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على كل من عصام محمد عبد الله يوسف، محمد إبراهيم صبيح، محمود هشام محمود، وعبد الله طارق مرسال، ومحمود طارق مرسال، ومحمد طارق مرسال، بعد أن ثبتت إدانتهم بحيازة أسلحة نارية وبيضاء دون ترخيص، والسرقة بالإكراه، واستعراض القوة، وفق ما أكدته تحريات المباحث وتقرير الأدلة الجنائية الذي أثبت صلاحية الأسلحة المضبوطة للاستخدام، بالإضافة إلى أقوال الشهود والتقارير الفنية الخاصة بالتلفيات.