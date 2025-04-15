لسبب إنساني | جنايات بورسعيد توقف تنفيذ حكم بالسجن عامًا على شابين

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أيمن عمر الشحات وأحمد محمد مصطفى، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة المتهم "ي ر م أ ج" بالسجن لمدة عام، والسجن لمدة عام مع الإيقاف لنجليه المتهمين "ع ي ر" و "م ي ر"، في واقعة تعدٍ على المجني عليه ب ه م س، أحدثت عاهة مستديمة في أذنه.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 12 أبريل 2023 بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، عندما تربص المتهمون بالمجني عليه على خلفية خلافات سابقة، فاعتدى عليه المتهمان الثاني والثالث باستخدام عصا خشبية وقطعة حديدية، وحين تمكنوا من السيطرة عليه، قام المتهم الأول بعقره بأسنانه في أذنه اليمنى، مما أدى إلى فقد جزء من صيوان الأذن وحدوث عاهة مستديمة قدرت بنسبة 5%.



أمهم مصابة بالسرطان.. جنايات بورسعيد توقف تنفيذ حكم بالسجن عام علي شابين وتنفذ علي والدهم في واقعة تعدٍّ تسببت في عاهة مستديمة

شهد المجني عليه باسم هشام محمد سالم، ويعمل حارس عقار، بأنه أثناء عودته إلى مقر عمله فوجئ بالمتهمين يعتدون عليه، وأنه لم يتمكن من الدفاع عن نفسه، فوقع ضحية للضرب والنهش في أذنه، ما تسبب له بإصابات بالغة وعاهة دائمة.

كما شهد النقيب محمود حسام سعد شلبي، معاون مباحث قسم الزهور، أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة، وتطابقت مع أقوال المجني عليه وتقرير الطب الشرعي.

وورد في تقرير مصلحة الطب الشرعي أن الإصابة عبارة عن فقد جزء من صيوان الأذن اليمنى، ويُعد ذلك عاهة مستديمة يستحيل برؤها، تُقدر نسبتها بنحو 5%.

وراعت المحكمة في حكمها البُعد الإنساني، إذ تبين أن زوجة المتهم الأول ووالدة المتهمين الثاني والثالث مصابة بمرض السرطان، ولا يوجد من يعولها سواهم، فقررت معاقبة المتهم الرئيسي فقط بالسجن لمدة عام واحد، وقضت بالسجن لمدة عام مع الايقاف لنجليه مراعاةً لظروف الأسرة الصحية والاجتماعية.