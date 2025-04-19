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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عبد القوي يكشف تفاصيل فيلم "الغربي" بطولة إنريكي أرسي

السيناريست محمد عبد القوي
السيناريست محمد عبد القوي
سعيد فراج

كشف السيناريست محمد عبد القوي، عن بدء التحضيرات الخاصة بأحدث أعماله السينمائية فيلم "الغربي"، وذلك بعد نجاح أخر أعماله السينمائية فيلم "المستريحة"، بطولة النجمة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، مشيرا إلي أن العمل لن يحتوى على أي نجوم من الوطن العربي، ولكن كل نجومه سوف يكونوا من إسبانيا وكندا، ويقوم ببطولة الفيلم إنريكي أرسي وستكون لغة العمل هي الانجليزية فقط.

وأوضح محمد عبد القوي، في بيان صحفي ، أنه انتهى من كتابة الفيلم بشكل كامل، مع صديقه السيناريست أحمد انور، وفي انتظار بدء التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم تصوير الفيلم بشكل كامل في المغرب، ويتولى مهمة إخراج الفيلم المخرج معتز حسام.

أعمال محمد عبد القوي

يشار إلي أن آخر أعمال السيناريست محمد عبد القوي السينمائية ، فيلم فيلم المستريحة ويقوم ببطولته كلا من ليلى علوي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مصطفى غريب، محمد رضوان، محمود الليثي، عمرو وهبة، ونور قدري، وهو من تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.

قصة فيلم المستريحة

تدور أحداث فيلم المستريحة في إطار كوميدي، حول شخصية شاهيناز-ليلى علوي- التي تعثر على أولادها بعد عودتها إلى مصر، بعدما قضت خارج البلاد قرابة 20 عامًا، وتجمع شاهيناز ابنائها لتكون عصابة تساعدها في استرجاع ماسة سوداء باهظة الثمن سُرقت منها، وبالفعل تنجح شاهيناز في سرقتها لكنها تتعرض لموقف يقلب الأحداث في النهاية.

محمد عبد القوي السيناريست محمد عبد القوي فيلم المستريحة أعمال محمد عبد القوي

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