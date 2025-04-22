اتحاد الجودو يرشح محمد عبد الموجود لانتخابات لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي

في خطوة تعكس دعم الاتحاد المصري ل الجودو لأبطاله المميزين على الساحة الدولية، رشح الاتحاد برئاسة الكابتن محمد مطيع، البطل محمد عبد الموجود، لاعب منتخب مصر للجودو، لعضوية لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي للجودو (IJF).

ويأتي هذا الترشيح في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التمثيل المصري في المحافل الدولية، وتمكين أبطاله من أداء أدوار قيادية داخل منظومة الجودو العالمية، بما يعكس مكانة مصر التاريخية والقارية في اللعبة.

ويمتلك محمد عبد الموجود مسيرة رياضية حافلة، حيث تُوج بلقب بطولة إفريقيا خمس مرات، وحقق إنجازات دولية لافتة أبرزها ذهبية الجائزة الكبرى (جراند سلام) في بودابست 2018 ومراكش 2019، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجودو في القارة السمراء وعلى المستوى الدولي.

ويمثل هذا الترشيح خطوة مهمة نحو تعزيز صوت اللاعبين المصريين داخل الاتحاد الدولي، وإبراز الكفاءات الوطنية في مواقع صنع القرار بالرياضة العالمية.