وزير الرياضة يشيد بتفوق منتخب الجودو في البطولة العربية بالأردن

أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالإنجاز الكبير الذي حققه منتخب مصر للناشئين والناشئات في رياضة الجودو، بعد تألقهم في البطولة العربية المقامة في المملكة الأردنية الهاشمية، وتصدرهم جدول الترتيب العام.

10 ميداليات وكأس البطولة

تمكن منتخب الجودو من حصد 10 ميداليات متنوعة في البطولة، ما أهّله لاحتلال المركز الأول والتتويج بكأس البطولة، متفوقًا على باقي المنتخبات العربية المشاركة.

وأظهر اللاعبون واللاعبات أداءً متميزًا يعكس حجم الجهود المبذولة في إعدادهم وحرصهم على رفع علم مصر عاليًا في المحافل الرياضية.

إشادة ودعم من وزير الشباب والرياضة

وأعرب الوزير عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال الجودو، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس قوة منظومة الرياضة المصرية في اكتشاف وصقل المواهب. وأشار إلى أن مصر باتت تملك قاعدة كبيرة من الأبطال الواعدين الذين يمثلون مستقبل الرياضة المصرية وقادرين على تحقيق المزيد من النجاحات القارية والدولية.

استمرار دعم الدولة للرياضة

كما شدد الدكتور أشرف صبحي على التزام الوزارة بتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع الرياضة ضمن أولوياتها، بهدف تعزيز مكانة مصر على الساحتين الإقليمية والدولية.

ختام مشرف وتمهيد لمشاركات عالمية

ويُعد هذا الفوز خطوة جديدة نحو تمثيل مشرف لمصر في البطولات العالمية المقبلة، ويعكس نجاح البرامج والخطط التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية للنهوض بالرياضة المصرية في مختلف المجالات



