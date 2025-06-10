مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-6-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 10-6-2025 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها المباريات المتعلقة بتصفيات كأس العالم.
تصفيات كأس العالم آسيا
الصين vs البحرين - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس HD1.
كوريا vs الكويت - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس HD2.
أوزبكستان vs قطر - 04:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.
قرغيزستان vs الإمارات - 04:45 مساءً- بي إن سبورتس HD2.
السعودية vs أستراليا - 9:15 مساءً - بي إن سبورتس HD2.
الأردن vs العراق - 9:15 مساءً - بي إن سبورتس HD1.
فلسطين vs عمان - 9:15 مساءً - بي إن سبورتس HD4.
تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية
الأرجنتين vs كولومبيا - 03:00 فجرًا - الرياضة السعودية HD5.
البرازيل vs باراغواي - 03:45 بتوقيت القاهرة - الرياضة السعودية HD1 إكسترا.
تصفيات كأس العالم 2026 “أوروبا”
هولندا vs مالطا - 9:45 بتوقيت القاهرة - بي إن سبورتس HD3.
مباريات اليوم الودية
إنجلترا vs السنغال - 9:45 بتوقيت القاهرة - بي إن سبورتس HD5.