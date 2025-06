مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-6-2025 والقنوات الناقلة

6/10/2025 10:54:54 AM

الثلاثاء 10/يونيو/2025 - 10:54 ص 6/10/2025 10:54:54 AM

تقام اليوم الثلاثاء 10-6-2025 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها المباريات المتعلقة بتصفيات كأس العالم.

تصفيات كأس العالم آسيا

الصين vs البحرين - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

كوريا vs الكويت - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

أوزبكستان vs قطر - 04:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

قرغيزستان vs الإمارات - 04:45 مساءً- بي إن سبورتس HD2.

السعودية vs أستراليا - 9:15 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

الأردن vs العراق - 9:15 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

فلسطين vs عمان - 9:15 مساءً - بي إن سبورتس HD4.

تصفيات كأس العالم أمريكا الجنوبية

الأرجنتين vs كولومبيا - 03:00 فجرًا - الرياضة السعودية HD5.

البرازيل vs باراغواي - 03:45 بتوقيت القاهرة - الرياضة السعودية HD1 إكسترا.

تصفيات كأس العالم 2026 “أوروبا”

هولندا vs مالطا - 9:45 بتوقيت القاهرة - بي إن سبورتس HD3.

مباريات اليوم الودية

إنجلترا vs السنغال - 9:45 بتوقيت القاهرة - بي إن سبورتس HD5.