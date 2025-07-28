في عمر الـ19.. نجل توتي يصدم الجميع بقرار اعتزاله

قرر كريستيان توتي، نجل فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما الإيطالي، إنهاء مسيرته الكروية في سن الـ19 عاما.

وأوضح اللاعب في تصريح نقلته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، أنه قرر اعتزال كرة القدم في سن مبكر.

وظيفة جديدة لنجل توتي

وأضاف سيعمل في "مدرسة توتي لكرة القدم"، التي أسسها والده لاكتشاف المواهب.

من جانبه، أعرب مدربه في نادي أولبيا (أحد أندية دوري الدرجة الرابعة الإيطالي) وحارس مرمى روما السابق، ماركو أميليا، لاختيار كريستيان، حيث : “لطالما آمنت به، تعاقدت معه لأنه لاعب يتمتع بقدرات رائعة. لاعب وسط قادر على بناء اللعب، وقراءة ما بين خطوط الدفاع، وصناعة اللعب، ولكنه أيضًا بارع في استعادة الكرة”.

وأشار: “في رأيي، كان سيحظى بمسيرة مهنية رائعة، فلماذا التوقف!”.