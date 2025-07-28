بيان رسمي.. المصري يستنكر تجاوزات الترجي والحكم التونسي

استنكر نادي المصري البورسعيدي، أحداث الشغب التي شهدتها مباراة فريقه الودية ضد الترجي، أمس الأحد، على ملعب “حسان بالوخوخة”.

واضطر الحكم التونسي نعيم حسني إلى إنهاء المباراة في الدقيقة 88 قبل انتهائها بسبب اقتحام الجماهير لملعب المباراة، وتوتر الأجواء داخل المستطيل الأخضر.

بيان المصري

أكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي بتونس، في بيان نشره ناديه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين بخير تمامًا، مشيرًا إلى أنهم وصلوا - بسلامة الله تعالى- إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سوسة عقب نهاية مباراة الأحد الودية أمام فريق الترجي والتي شهدت بعض التوترات من جانب لاعبي ومشجعي الترجي تجاه لاعبي المصري وهو الأمر الذي دفع حكم المباراة لإلغائها قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو ثلاث دقائق وكانت النتيجة تشير وقتها لتقدم المصري بهدف للدنماركي سجله نجمه وهدافه صلاح محسن.

واستنكر موسى، بشدة ما حدث من تجاوزات من عدد من لاعبي الترجي خلال المباراة والتي تغاضى عنها حكم المباراة نعيم حسني ، أسهم في تفاقم الأمر لتخرج المباراة في نهايتها بهذا الشكل البعيد تمامًا عن الروح الرياضية والذي يسيء بشكل كبير إلى نادي الترجي ذاته.